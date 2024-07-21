Afrika Boynuzu'nda Ağustos-Ekim Döneminde Yüksek Sıcaklıklar Bekleniyor

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NAİROBİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Afrika Boynuzu bölgesinde Ağustos-Ekim döneminde normalden daha yüksek sıcaklıklar yaşanacak.

Bölgesel bir blok olan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin İklim Tahmin ve Uygulama Merkezi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bölgedeki bazı ülkelerde sıcaklıkların 35 santigrat dereceye kadar yükselebileceğini belirtti.

Merkez, Sudan'ın doğusundaki bazı bölgeler ile Etiyopya ve Eritre'nin komşu bölgelerinde ise normal ya da normalden daha düşük sıcaklıkların kaydedileceğini duyurdu.

Afrika Boynuzu bölgesinde bulunan diğer ülkeler Cibuti, Kenya, Güney Sudan, Somali ve Uganda.

Merkez, Afrika Boynuzu'nun doğu kesimlerinde yüksek sıcaklıkların yanı sıra Ağustos-Ekim sezonunda normalden daha kurak bir dönem yaşanmasının beklendiğini, kuzey kesiminin ise normalden daha yağışlı olacağını belirtti.

İklim Tahmin ve Uygulama Merkezi'ne göre Afrika Boynuzu son yıllarda sıklığı ve yoğunluğu artan kuraklık ve sellerin yanı sıra yükselen sıcaklıklarla oldukça değişken ve düzensiz yağışlar alan, iklimle ilgili risklere karşı en savunmasız bölgelerden biri.