Afrika'da Albino Bireylerin Hayatı Kolaylaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afrika'da Albino Bireylerin Hayatı Kolaylaşıyor

Afrika'da sivil toplum kuruluşlarının ve vakıfların yürüttüğü farkındalık faaliyetleri sayesinde albino bireylerin hayatları her geçen gün daha da kolaylaşıyor. Albinizme sahip bireyler, genetik olarak cilde renk veren melanin pigmentinin eksikliğiyle ortaya çıkar ve cilt kanserine karşı savunmasızdır. Afrika'da her 5 bin kişiden birinde görülen albinizm, uzun yıllar boyunca şiddetli ayrımcılığa maruz kalmıştır. Ancak sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetler sayesinde farkındalık artmış ve albinoların sakatlanma oranı düşmüştür.

13.06.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika'da sivil toplum kuruluşlarının ve vakıfların yürüttüğü farkındalık faaliyetleri sayesinde albino bireylerin hayatları her geçen gün daha da kolaylaşıyor.

Genetik olarak cilde renk veren "melanin" adlı pigmentin eksikliğiyle ortaya çıkan albinizme sahip bireyler, Afrika'da uzun yıllar büyü ve batıl inanç tehdidi altında yaşadı.

Cilt kanserine karşı oldukça savunmasız olan albinizmli bireyler, görme problemleri de yaşayabiliyor. Bu bireyler "albinolar" olarak da adlandırılıyorlar.

Albinizm, dünyada her 17 bin kişiden birinde, Sahra Altı Afrika'da ise her 5 bin kişiden birinde görülüyor.

Farklı görünümleriyle dünya genelinde ayrımcılıkla karşı karşıya kalan albino bireyler, Afrika'da ise uzun yıllar çok daha şiddetli bir ayrımcılığa uğradı.

Bazı yerel geleneklerde albinoların uzuvlarının sihirli olduğuna ve bu uzuvların, sahip olan kişiye şans ve sağlık getireceğine inanılıyordu.

Bu nedenle albino bireyler, zengin olmak, iyi bir eş bulmak ve sağlığına kavuşmak isteyenler tarafından şiddete maruz kalıyordu.

Bazı yerel geleneklerde albino bireylerin kesilen uzuvlarıyla yapılan iksirlerin şifalı olduğuna inanılıyordu.

"Afrika'da albino bireyleri sakatlama oranı her geçen gün düşüyor"

Kamerun'da Albinoların Tanıtımı Derneği Başkanı Kakmeni Wembou Raphael, "13 Haziran Albinizm Farkındalık Günü" kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler tarafından 2014'te alınan kararla 13 Haziran'ın "Dünya Albinizm Farkındalık Günü" olarak anılmasının sivil toplum kuruluşları (STK) ve hükümetlere ciddi bir motivasyon verdiğinin altını çizen Raphael, son 10 yılda başta Afrika'da olmak üzere dünyanın dört bir köşesindeki STK'lerin albino bireylerle ilgili ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bugüne kadar birçok Afrikalı STK'nin kendi öz kaynaklarıyla albinizm ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Raphael, "Sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetler sayesinde, Afrika'da Albino bireylere karşı farkındalık arttı." ifadesini kullandı.

Uzun yıllar boyunca, Afrikalı albino bireylerin ten renklerinden dolayı dünyanın farklı bölgelerindeki albino bireylerden çok daha fazla acı çektiğini ve batıl inançlar yüzünden birçok Afrikalı albino bireyin uzuvlarının kesildiğini kaydeden Raphael, "Afrika'da albinoları sakatlama oranı her geçen gün düşüyor." dedi.

Afrika'da albino bireylerin uzuvları satılıyordu

Afrika'da ayrımcılığın çok yaygın olduğunu, albinizmin yeni yeni tanınmaya başladığını belirten Raphael, "Bir çocuk albino olarak doğduğu zaman, insanlar bir beyazın siyahın evine girdiğini düşünüyordu ve çocuklarını reddediyordu." dedi.

Raphael, bütün Sahra Altı Afrika'da uzun yıllar boyunca albino bireylerin uzuvlarının sihirli olduğuna, bu uzuvlara sahip olan kişiye şans ve sağlık getireceğine inanıldığını ve bu sebeple albinoların kaçırılıp organlarının kesilerek satıldığını anlattı.

Sahra Altı Afrika'da albinoların yüzde 80'i kanserden hayatını kaybediyor

Yaşadıkları toplumsal sorunların yanı sıra hassas ciltlere sahip albinolar, kendilerini güneşten korumadıkları takdirde kolaylıkla cilt kanserine yakalanıyorlar.

Afrika'da neredeyse 365 günün güneşli olduğuna işaret eden Raphael, Sahra Altı Afrika'da albinoların yüzde 80'inin kanserden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Raphael, ülkedeki birçok albinonun yüksek fiyatlardan dolayı güneşten koruyucu kreme ulaşamadığının da altını çizdi.

"Albino doğduğum için annem ve babam beni reddetmişti"

Kamerunlu Demba Julien ise eskiden ülkesinde sosyal hayatın her alanında albino bireylerin ayrımcılığa uğradığını ve dışlandığını belirterek, "Albino doğduğum için annem ve babam beni reddetmişti." ifadesini kullandı.

Bir diğer Kamerunlu albino Anne Pendanke de "Eskiden sınıfta, dışarıda ya da dolmuşta birisinin yanına oturmak istediğim zaman, beni reddedip uzaklaşıyordu ama şimdi herkes tarafından kabul ediliyoruz." diye konuştu.

Albinoların düzenli sağlık kontrolleri, güneş gözlüğü ve güneşten koruyucu kremlere erişimi, yaşamlarını sağlıklı devam ettirebilmeleri açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Genetik, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'da Albino Bireylerin Hayatı Kolaylaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:56. #1.13#
SON DAKİKA: Afrika'da Albino Bireylerin Hayatı Kolaylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement