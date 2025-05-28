Afrika'da Ortak Askeri Strateji Çağrısı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika kıtasında ortak askeri savunma stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Afrika ülkelerinin egemenliklerini ve değerlerini birlikte savunduğu, askeri işbirliklerinin tepki odaklı değil stratejik, önleyici ve planlı olduğu bir gelecek hayal ediyoruz." dedi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, "Afrika'da güvenliği güçlendirmek ve birlik içinde hareket etmeyi sürdürmek" temasıyla 2025 Afrika Savunma Komutanları Konferansı (ACHOD25) düzenlendi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Ruto, kıta genelinde ortak askeri savunma stratejisi oluşturulması çağrısında bulundu.

Afrika'nın güvenliğinin, refahının ve birliğinin, Afrika öncülüğünde geliştirilecek çözümlerle sağlanabileceğinin altını çizen Ruto, " Güvenlik, Afrika'nın tamamını kapsayan bir hedef olmalı ve birlikte hareket edilerek sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Ruto, Afrika ülkeleri arasında savunma işbirliğinin artırılması ve ortak stratejik doktrinlerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Afrika ülkelerinin egemenliklerini ve değerlerini birlikte savunduğu, askeri işbirliklerinin tepki odaklı değil stratejik, önleyici ve planlı olduğu bir gelecek hayal ediyoruz."

Ruto ayrıca, siyasi istikrarsızlık ve güvenlik sorunlarının kıta genelindeki kalkınmayı engellediğini belirterek, "Bir ülke ya da bölge sarsıldığında, bunun etkileri sınırları aşıyor." dedi.

Zirvede askeri işbirliği ve güvenlik konuları ele alındı

Zirvede konuşan Kenya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Kahariri, etkili müşterek ve çok taraflı güvenlik işbirlikleri için Afrika orduları arasında bütünleşik bir çaba gerektiğini söyledi.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Michael E. Langley de barış ve istikrarın sağlanmasında askeri ittifakların rolüne değindi.

Afrika ülkelerinin güvenlikteki temel sorumluluğuna işaret eden Langley, "Birlikte yürüttüğümüz eğitim, destek, deneyim ve operasyonlar, dünyaya gücün barış getireceğini ve bunun ittifaklarla mümkün olacağını gösteriyor. Gerçek şu ki Afrika'daki güvenlik yükünün büyük kısmı sizin omuzlarınızda." ifadelerini kullandı.

Zirveye 37 Afrika ülkesi katıldı

2025 Afrika Savunma Komutanları Konferansı'na 37 Afrika ülkesinden askeri liderler katıldı.

Zirvede, Afrika'nın güvenlik doktrinini yeniden şekillendirmek amacıyla ortak savunma stratejileri, terörle mücadele, siber suçlar ve çevresel tehditler ele alındı.

Ayrıca istihbarat paylaşımının uyumlaştırılması, askeri operasyonların standardize edilmesi ve gelişen tehditlere karşı kaynakların seferber edilmesi gibi konular da gündeme geldi.