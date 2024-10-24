Afrika'da Sel Felaketi: 2 Bin Ölü

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Afrika'nın birçok ülkesinde temmuz-eylülde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Nijer, Çad, Nijerya, Mali, Kamerun ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti de dahil birçok Afrika ülkesi, hazirandan bu yana sellerle karşı karşıya bulunuyor.

Dünya Hava Durumu Özelliği (WWA) çatısı altındaki bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırmada, Afrika'nın birçok bölgesinde temmuz-eylülde görülen olumsuz iklim koşulları nedeniyle 2 binden fazla kişinin öldüğü, milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Çad, Kamerun, Nijer, Nijerya ve Sudan'ın, şiddetli yağışların yol açtığı sellerden en fazla etkilenen Afrika ülkeleri olduğuna işaret edilen açıklamada, yağışlar nedeniyle Nijerya ve Sudan'da barajların taştığı belirtildi. Araştırmada, bu yıl yağışların, Nijer ve Çad Gölü havzasında yüzde 5 ila 20 daha yoğun olduğu vurgulandı.

Araştırmada, sıklıkla yaşanan aşırı sellerin, yoksulluk, hızlı kentleşme ve su yönetimi sorunlarını da beraberinde getirdiğine işaret edildi.

Olumsuz hava koşullarının, çatışmaların sürdüğü Sudan'ı da etkilediği aktarılan araştırmada, bu durumun ülkedeki insani krizi önemli ölçüde derinleştirdiği belirtildi.

Şiddetli yağışların yol açtığı yıkıma karşı acil önlem alınması gerektiği vurgulanan araştırmada, su yönetiminin acilen iyileştirilmesi, bölgedeki erken uyarı sistemleri ve barajların güçlendirilmesi, daha fazla yatırım yapılması ve yardım için "anlamlı finansman" sağlanması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, uzmanlar, Afrika'daki iklim krizine karşı önlem alınmaması durumunda 2050 yılına kadar 150 milyon kişinin daha yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısı yaptı.