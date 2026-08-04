Afrika'da Siber Suçların %55'inde Yapay Zeka Kullanılıyor

Afrika'da bildirilen siber suçların yüzde 55'inde yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı bildirildi.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (INTERPOL) 3 Ağustos'ta yayımladığı "Afrika Siber Tehdit Değerlendirme Raporu 2026"na göre yapay zeka, siber saldırıların daha hızlı, daha geniş ölçekte ve tespit edilmesi daha güç şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.

36 Afrika ülkesinden elde edilen verilerin yer aldığı raporda, siber suçların yüzde 55'inde yapay zeka teknolojilerinden yararlanıldığı belirtilirken Afrika'da siber suçlardan kaynaklanan mali kayıpların 2024'ten bu yana iki kattan fazla artarak 192 milyon dolardan 484 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

Rapora göre, 2025'te çevrim içi dolandırıcılık, Afrika'da en fazla bildirilen siber suç türü oldu. Saldırganların mobil para platformları, sosyal medya ve yapay zekadan yararlanarak daha fazla kişiye ulaştığı aktarıldı.

Raporda, ülkeler bazında en fazla siber suçun görüldüğü ülkelere ilişkin sıralamaya yer verilmedi. Doğu Afrika'nın, mobil ödeme sistemlerini hedef alan dolandırıcılık ve fidye yazılımı saldırılarının merkezi konumunda bulunduğu belirtildi.

Batı ve Orta Afrika'nın, işletmeleri hedef alan sahte para transferi dolandırıcılıkları (Business Email Compromise-BEC) ile çevrim içi romantik dolandırıcılık vakalarının yoğunlaştığı bölgeler arasında yer aldığı kaydedilen raporda, Güney Afrika alt bölgesinin ise yüksek dijital bağlantı oranı nedeniyle uluslararası siber suç gruplarının başlıca hedeflerinden biri olarak öne çıktığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, yapay zeka destekli "deepfake" içeriklerin dijital şantaj ve çevrim içi taciz vakalarında yaygınlaştığına dikkat çekildi. Senegal'in 2025'te çocuklara yönelik çevrim içi ihlallere karşı çevrim içi ihbar platformunu devreye aldığı, aynı yıl 17 Afrika ülkesinin siber suçlarla mücadeleye yönelik yasal düzenlemelerini güçlendirdiği bildirildi.

INTERPOL koordinasyonunda yürütülen uluslararası operasyonlarda 1500'den fazla şüphelinin yakalandığı, yüzlerce dijital cihaza el konulduğu ve 100 milyon dolardan fazla suç gelirinin ele geçirildiği belirtilen raporda, siber suçlarla mücadelede ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesi, kolluk kuvvetlerinin yapay zeka alanında eğitilmesi ve kamu-özel sektör ortaklıklarının artırılması çağrısı yapıldı.