Afrika'da Siber Suçların %55'inde Yapay Zeka Kullanılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afrika'da Siber Suçların %55'inde Yapay Zeka Kullanılıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

INTERPOL raporuna göre, Afrika'da siber suçların yarısından fazlasında yapay zeka rol oynuyor.

Afrika'da bildirilen siber suçların yüzde 55'inde yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı bildirildi.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (INTERPOL) 3 Ağustos'ta yayımladığı "Afrika Siber Tehdit Değerlendirme Raporu 2026"na göre yapay zeka, siber saldırıların daha hızlı, daha geniş ölçekte ve tespit edilmesi daha güç şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.

36 Afrika ülkesinden elde edilen verilerin yer aldığı raporda, siber suçların yüzde 55'inde yapay zeka teknolojilerinden yararlanıldığı belirtilirken Afrika'da siber suçlardan kaynaklanan mali kayıpların 2024'ten bu yana iki kattan fazla artarak 192 milyon dolardan 484 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

Rapora göre, 2025'te çevrim içi dolandırıcılık, Afrika'da en fazla bildirilen siber suç türü oldu. Saldırganların mobil para platformları, sosyal medya ve yapay zekadan yararlanarak daha fazla kişiye ulaştığı aktarıldı.

Raporda, ülkeler bazında en fazla siber suçun görüldüğü ülkelere ilişkin sıralamaya yer verilmedi. Doğu Afrika'nın, mobil ödeme sistemlerini hedef alan dolandırıcılık ve fidye yazılımı saldırılarının merkezi konumunda bulunduğu belirtildi.

Batı ve Orta Afrika'nın, işletmeleri hedef alan sahte para transferi dolandırıcılıkları (Business Email Compromise-BEC) ile çevrim içi romantik dolandırıcılık vakalarının yoğunlaştığı bölgeler arasında yer aldığı kaydedilen raporda, Güney Afrika alt bölgesinin ise yüksek dijital bağlantı oranı nedeniyle uluslararası siber suç gruplarının başlıca hedeflerinden biri olarak öne çıktığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, yapay zeka destekli "deepfake" içeriklerin dijital şantaj ve çevrim içi taciz vakalarında yaygınlaştığına dikkat çekildi. Senegal'in 2025'te çocuklara yönelik çevrim içi ihlallere karşı çevrim içi ihbar platformunu devreye aldığı, aynı yıl 17 Afrika ülkesinin siber suçlarla mücadeleye yönelik yasal düzenlemelerini güçlendirdiği bildirildi.

INTERPOL koordinasyonunda yürütülen uluslararası operasyonlarda 1500'den fazla şüphelinin yakalandığı, yüzlerce dijital cihaza el konulduğu ve 100 milyon dolardan fazla suç gelirinin ele geçirildiği belirtilen raporda, siber suçlarla mücadelede ülkeler arası işbirliğinin güçlendirilmesi, kolluk kuvvetlerinin yapay zeka alanında eğitilmesi ve kamu-özel sektör ortaklıklarının artırılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'da Siber Suçların %55'inde Yapay Zeka Kullanılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Galatasaray Kulübü, RAMS Park’ın kapasitesinde artırıma gidiyor Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın kapasitesinde artırıma gidiyor
Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı
Ahmet Çakar, ’’Alacaksan böylelerini al’’ deyip Dursun Özbek’e 2 yıldız ismi önerdi Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi
Menteşe’de istifa eden imamın “çöp evi“ belediye tarafından temizlendi Menteşe'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi

14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:46
MHK’den sürpriz hamle Anthony Taylor resmen göreve başladı
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 15:18:05. #7.12#
SON DAKİKA: Afrika'da Siber Suçların %55'inde Yapay Zeka Kullanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.