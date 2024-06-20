Afrika değil Tokat, Afrika belgesellerini andıran görüntüler ilgi çekiyor - Son Dakika
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Afrika değil Tokat, Afrika belgesellerini andıran görüntüler ilgi çekiyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için gölete giren mandalar Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturdu. Manda çobanı Melike Çakır, mandalarını gölette serinletirken, sürünün suya girmesi Afrika belgesellerini anımsatan bir manzara oluşturuyor. Mandalarla ilgilenmekten mutluluk duyan Çakır, buranın görünümünün Afrika'yı andırdığını ve bazı insanların içeriden timsah çıkacakmış gibi beklediğini belirtti.

20.06.2024 12:16
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Afrika değil Tokat, Afrika belgesellerini andıran görüntüler ilgi çekiyor

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde serinlemek için gölete giren mandalar Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturdu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde manda çobanlığı yapan 22 yaşındaki Melike Çakır, sıcaktan bunalan mandalarını gölette serinletiyor. Manaların sürü halinde suya girmesi Afrika belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturuyor.

"Tek eksik olan timsahlar"

Mandalarla ilgilenmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Melike Çakır, Afrika'dan tek farklarının timsahlar olduğunu söyleyerek, "Ailemle beraber tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Annem ve ben camızlar ile ilgilenirken babam da tarımla ilgileniyor. Sabah kalkınca ilk önce sağıma başlıyoruz. Sağımdan sonra hayvanları salıp suya sokuyoruz. Meraya salıyoruz. Çobanlarımız gün boyu onlarla ilgileniyor. Akşam olduğunda tekrar sağıma alıyoruz. Hayvanların ilk olarak serinlemesini sağlıyoruz. Tenlerinden dolayı görünümleri siyah olduğu için güneş onları çarpıyor ve çok fazla daraltıyor. Suya soktuktan sonra rahatlıyorlar. Üzerlerinde biraz parazit olduğu için hem çamura yatıyorlar hem de suya girip serinliyorlar. Burası görünüm olarak her ne kadar Afrika'yı andırsa da Tokat'ta bir yer. Göle girdikleri yeri siz de gördünüz. Burayı görenler içeriden timsah çıkacakmış gibi bekliyoruz diyorlar. Burası Tokat'ın Erbaa ilçesi. Camızlara hep farklı isim verdim. Çok farklı isimleri var. Yontuk ve Cıbır gibi kişisel özelliklerine göre veya görünümlerine göre farklı isimler verdik. Küçüklükten beri onlarla beraber olduğum için farklı bir bağım var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Afrika değil Tokat, Afrika belgesellerini andıran görüntüler ilgi çekiyor - Son Dakika

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