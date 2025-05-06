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Afrika Eserlerinin İadesi Çağrısı

Güney Afrika Bakanı McKenzie, sömürge döneminde çalınan eserlerin iade edilmesini istedi.

06.05.2025 15:10
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JOHANNESBURG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Gayton McKenzie, sömürgecilik döneminde Afrika'dan "çalınan" eserlerin iade edilmesi çağrısında bulundu.

McKenzie, pazartesi günü ülkenin en büyük kenti ve ekonomik merkezi konumundaki Johannesburg'da düzenlenen 2. G20 Kültür Çalışma Grubu oturumunda yaptığı konuşmada, "Bu eserlerin Afrika'ya iade edilmesini istiyoruz. Afrika'dan çalındıklarının kanıtı varsa bu konuda pazarlık söz konusu dahi olamaz. Bu eserlerin mutlaka iade edilmesi gerekir. Aynı konuyu 30 yıldır konuşmamız anlamsız, hırsızlık hırsızlıktır" dedi.

Sömürgeci güçlerin o dönemde Afrika'dan götürdüğü tarihi eserlerin yanı sıra diş, kafatası gibi vücut parçaları da bulunuyordu. İngiltere, sömürgecilik döneminde ülkeden götürdüğü bazı eserleri Benin, Gana ve Nijerya'ya teslim ederken Belçika da 2022 yılında, bağımsız Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Patrice Lumumba'ya ait bir dişi ülkeye iade etti.

Afrika ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları şubat ayında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 38. Afrika Birliği Zirvesi'nde eski sömürgeci güçlerin kölelik uygulamalarının devam eden etkilerine karşı tazminat talebinde bulunma kararı aldı.

Kaynak: Xinhua

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