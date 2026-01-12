Afrika Maske ve Heykel Koleksiyonu, Alan Kadıköy'de Ziyarete Açılıyor

(İSTANBUL) - Koleksiyoner Haluk Akın'ın 20 yıl boyunca oluşturduğu, 17 ülkeden 60 kabilenin izlerini taşıyan 600 parçalık Afrika maske ve heykel koleksiyonu, 14 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy'de ziyarete açılıyor.

Üniversite yıllarında hobi olarak başladığı akvaryum balığı üreticiliğini zamanla profesyonel bir alana taşıyan Akın, Türkiye'nin ilk Neon Tetra ve Discus balığı üreticisi olarak tanınıyor. Koleksiyoner kimliğiyle bu kez Afrika sanatına odaklanan Akın, yaklaşık 20 yıl boyunca Afrika başta olmak üzere Amerika, Avrupa ve Türkiye'den topladığı eserleri bu sergide sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergide yer alan 17 ülke ve 60 kabileye ait 600 maske ve heykel; tarımsal törenlerden toplumsal ritüellere, cenaze ve yas süreçlerinden savaşlara kadar uzanan geniş bir kullanım alanını yansıtıyor.

Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye'de bu kapsamda ilk kez gerçekleştirilen sergi, 14 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.