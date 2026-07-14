Afşin'de Afet Bilinci Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Afşin'de Afet Bilinci Konferansı Düzenlendi

Afşin\'de Afet Bilinci Konferansı Düzenlendi
14.07.2026 19:42
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Afet bilinci konferansı, Songül Yetgin'in katılımıyla Afşin'de gerçekleştirildi. Katılım yoğun oldu.


Afet Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Genel Başkanı Songül Yetgin'in katılımıyla Afşin'de afet bilinci konferansı düzenlendi. Programa kamu kurumları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afşin Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansta, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, kriz anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

AFETLERE HAZIRLIK KONUSU ELE ALINDI

Konferansta, afet öncesi hazırlık süreci, kriz anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yürütülmesi gereken çalışmalar değerlendirildi.

Katılımcılara hitap eden Afet Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Genel Başkanı Songül Yetgin, afetlere hazırlığın yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Yetgin, bireysel afet bilincinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayat kurtardığını ifade etti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ SONRASI ÇALIŞMALAR ANLATILDI

Songül Yetgin, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürüttükleri insani yardım faaliyetlerine de değindi.

Afet sonrası süreçlerde doğru koordinasyonun ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Yetgin, bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Programa; Afşin Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mulla Akpınar, Çoğulhan Komando Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Ömer Kesme, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Taphasan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Talip Ceren, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, İYİ Parti Afşin İlçe Başkanı Mehmet Ali Taşkale, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRK BAYRAĞI TAKDİM EDİLDİ

Programın sonunda, bölgede yürüttükleri çalışmalardan dolayı Çoğulhan Komando Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Ömer Kesme, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Taphasan ve AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz'a Genel Başkan Songül Yetgin tarafından Türk bayrağı takdim edildi.

Konferansın ardından heyet, Afşin Öğretmenevi'nde düzenlenen programda bir araya gelerek afet sonrası yerel kalkınma ve kamu-sivil toplum iş birliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik kapsamında ayrıca Afşin Halk Ozanları Derneği ziyaret edildi. Dernek Başkanı Ahmet Karakaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, ilçenin kültürel mirası ve aşıklık geleneği üzerine görüş alışverişinde bulundu. Yerel sanatçıların seslendirdiği eserlerin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Haber Platformu

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afşin'de Afet Bilinci Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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