Afyon\'da Kur\'an Kurslarına Trafik Eğitimi

Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kurslarındaki çocuklara trafik eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentteki Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocuklarla bir araya geldi.
Ekipler, çocuklara trafik kuralları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verdi.
Eğitimlerin ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
