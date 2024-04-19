Afyonkarahisar Belediyesinde Gizli Dinleme ve İzleme Cihazları İddiası - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediyesinde Gizli Dinleme ve İzleme Cihazları İddiası

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın aldığı duyumlar sonucu başlattığı inceleme sonucu ortaya çıktığı belirtilen gizli dinleme ve izleme cihazlarıyla ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına yönelik inceleme başlattı.

19.04.2024 16:28  Güncelleme: 16:46
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(AFYONKARAHİSAR) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın aldığı duyumlar sonrası başlattığı inceleme sonucu ortaya çıktığı belirtilen gizli dinleme ve izleme cihazlarıyla ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına yönelik inceleme başlattı. Belediye yetkilileri de makam katındaki üç oda dışındaki odalarda da tarama yapılması için emniyete talepte bulundu.

Yerel seçimlerde Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, görevi devraldıktan sonra belediyede buldukları gizli dinleme ve izleme cihazlarıyla ilgili ayrıntıları ANKA Haber Ajansı'na anlatmış, ekiplerinin konuyla ilgili rapor hazırladığını ifade etmişti. Köksal'ın makam masasını görüntülemek üzere yerleştirildiği belirtilen kamera düzeneğiyle ilgili ekiplerin yaptığı ilk tespit sırasında çekilen görüntülerin yayınlanmasının ardından savcılık harekete geçti.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, basına yansıyan haberlerde yer alan gizli kayıt cihazlarıyla ilgili iddiaların mahiyetinin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldığı bilgisi verildi.

Bu kapsamda Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü birimleri belediyede bulunduğu belirtilen cihazlarla ilgili incelemelerine başladı. Belediye yetkilileri ise diğer odalarda da inceleme yapılması için emniyete talepte bulunuldu. Emniyet ve savcılığın işlemlerini tamamlamasının ardından Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

Afyonkarahisar Belediyesinde Gizli Dinleme ve İzleme Cihazları İddiası
Kaynak: ANKA

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