Afyonkarahisar Bolvadin'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan F.K. (44), otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü S.K. (29) gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.
S.K. (29) idaresindeki 26 APC 475 plakalı otomobil, ilçenin Dişli beldesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan F.K'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada F.K. (44), olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü S.K, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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