Afyonkarahisar'da 3. Baba-Çocuk Kampı Başladı

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Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen "3. Baba- Çocuk Kampı" başladı.

Etkinliğe katılan 120 aile, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı'nda çadırlarını kurdu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, kampla baba-çocuk ilişkisini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu yılki organizasyona ilişkin bilgi veren Akülke, "Bu yıl çocukları hem teknolojiyle hem doğayla birleştireceğiz. Baba ile çocuk hem doğada hem dijitalde inanılmaz rekabet yapacak. Bu yıla özel olarak da baba çocuk ormanı kurulacak. Baba ve çocuklar birer fidan dikecek." dedi.

Kampa oğlu Tuna ile katılan Ali Rıza Kartal ise "Afyonkarahisar için sosyal bir etkinlik, çocuklar babalarıyla vakit geçirme fırsatı buluyor. Çalıştığımız için her zaman fırsatımız olmuyor. Böyle fırsatlar olduğunda hemen geliyoruz. Çocuklarımızla hiç eğlenmediğimiz kadar eğlendik." ifadelerini kullandı.

Tuna Kartal da kampta babasıyla çok eğlendiğini belirtti.