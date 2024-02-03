Afyonkarahisar\'da Aranan 13 Kişiden 4\'ü Cezaevine Gönderildi

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu için yakalanan 13 kişiden 4'ü cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, çeşitli suçlardan araması bulunan 13 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevine teslim edildi, 9'u serbest bırakıldı.
Emirdağ'da firari hükümlü yakalandı
Emirdağ ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O'yu (25) kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.???????
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