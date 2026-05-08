CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı protesto edildi

HABER: İleyda Özmen/ KAMERA: Ünal Aydın

(AFYONKARAHİSAR)- Salı günü CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binası önünde toplanan yüzlerce vatandaş tarafından protesto edildi. Vatandaşlar Köksal'dan açıklama beklediklerini belirtirken bir vatandaş, "Afyonkarahisar halkı Burcu'ya değil, CHP'ye oy verdi" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir vatandaş, "Şu anda söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor. Afyonkarahisar halkı Burcu'ya değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Burcu'yu bağrımıza bastık, evladımız sandık ama çiyanmış maalesef. İnsan şerefiyle, onuruyla yaşar. Bu mevki makamlar geçer. Bu Cumhuriyet Halk Partililer onu her zaman en yüksekte tutmuştur. O değerini bilmediği için onu esefle kınıyorum" dedi.

"BİNLERCE İNSANI YÜZÜSTÜ BIRAKIP GİTMESİ AFFEDİLEMEZ"

Erken seçim talebinde bulunan bir başka vatandaş da, Köksal'a ilişkin iddialar hakkında şunları söyledi:

"Her geçen gün AK Parti yapmış olduğu yanlış politikalar yüzünden erimekte ve bunu halk da görmekte. Bunu Burcu Köksal da görmekte fakat ne hikmetse sadece kendi kaderini kurtarabilmek için yüzlerce binlerce insanın emeğini altüst edip binlerce insanı yüzüstü bırakıp gitmesi kesinlikle affedilemez. Cumhuriyet Halk Partili üyeler olarak, tüm halk olarak mutlaka iktidarı da kazanacağız."

"ÇOK KIRILDIM"

CHP üyesi olduğunu belirten başka bir yurttaş da iddialara ilişkin üzüntüsünü dile getirerek, "Çok üzüldüm, çok kırıldım. Kesinlikle Burcu Başkan'ın geçmesini istemezdim çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyumu vermiştim. ya bağımsız olsaydı ya da istifa etseydi. Çünkü ben Burcu Köksal'ın yanında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyumu verdim. Oyum haram olsun" diye konuştu.

"BENİM OYUM İLE AKP'YE GİDEMEZ"

Başka bir vatandaş ise "Atadan dededen CHP'li bir insan olarak benim oyumu alıp AKP'ye gitmesini hiç içime sindiremiyorum. Yazıklar olsun. Derdi neydi? Neden bizi bu kadar mağdur etti. Benim oyum ile AKP'ye gidemez efendim" dedi.

"KÖKSAL'DAN AÇIKLAMA BEKLİYORUM"

Köksal'ı yıllardır tanıdığını belirten bir başka vatandaş da Köksal'ın hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapması gerektiğini savunarak, "Ben Burcu Başkan'ı yıllardan beri tanıyorum. Ben şu anda hala inanamıyorum. Kendim duymadıkça inanamıyorum. Çünkü kendisinden bir açıklama bekliyorum, kendisinden duymak istiyorum. Geçtiğini sanmıyorum çünkü daha önce geçenlere neler dediğini herkes biliyor" diye konuştu.

"HAKKIMIZ HARAM OLSUN"

Başka bir vatandaş da, "Güvendik, bizi yolda bıraktı. Hakkımız haram olsun; Afyon'umuzu sattı. AK Parti'ye geçtiği için hakkımıza haram ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında son günlerde ortaya atılan "AK Parti'ye geçecek" iddiaları siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. İddialar ilk olarak televizyon programlarında ve kulis haberlerinde gündeme geldi. Köksal, katıldığı bir televizyon yayınında AK Parti'ye geçme kararı aldığını doğrulayarak, salı günü AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katılacağını açıkladı.