Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Zanlısı Tutuklandı

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Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri üzerinden 158 bin 700 lirayı hesabına aktaran dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünü arayan bir kişi, banka hesabına izinsiz erişim sağlanarak 158 bin 700 lirasının başka bir hesaba aktarıldığı ihbarında bulundu.

Ekipler, tespit ettikleri şüpheli B.Ç'yi Adana'da yakaladı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh hakimliğince tutuklandı.