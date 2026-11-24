Afyonkarahisar'da Eber Gölü sazlığındaki yangın rüzgarla yayıldı, yağış sonrası söndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangın söndü. Alevleri görenlerin 112'ye bildirmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi; rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın yağışın ardından söndü.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangın söndü.
Göl kıyısındaki sazlıklar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın yağışın ardından söndü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?