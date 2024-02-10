Afyonkarahisar'da FETÖ üyeleri yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da FETÖ üyeleri yakalandı

Afyonkarahisar\'da FETÖ üyeleri yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş olan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, kentteki FETÖ üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. M.K. isimli kişi Sahipata Mahallesi'nde, S.S. isimli kişi ise Başmakçı ilçesinde yakalandı. Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

10.02.2024 12:39
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Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerinin, kentteki FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Sahipata Mahallesi'nde, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'yi Başmakçı ilçesinde yakaladı.

Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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