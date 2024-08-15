Afyonkarahisar'da Firar Eden 4 Hükümlü Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki açık ceza infaz kurumundan firar eden 4 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dinar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlüler N.B, F.Ş, S.B. ile G.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bilgiç köyünde kaçmaya çalışan 4 hükümlü, gözaltına alındı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, hükümlülerin 8 yıl 9 ay ile 30 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirtildi.