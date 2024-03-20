Afyonkarahisar\'da hükümlü cezaevine götürüldü

Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Y'yi kent merkezinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Kırşehir'de seçim çalışmaları kapsamında AK Partili yetkilileri ziyaret eden bir engelli vatandaş, kendisine akülü araba verilmesini istedi ancak oy vermeyeceğini belirtti. Vatandaşa akülü araç teslim edilirken yaşanan diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü. AK Parti İl Başkanı, partinin sadece partililere değil tüm vatandaşlara hizmet ettiğini vurguladı.
Bursa'nın Balat Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı ve alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Sürücü ise yara almadan araçtan çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda, cinnet geçiren bir koca, bıçakla karısını öldürdükten sonra araya giren oğlunu ağır yaraladı. Cinnet geçiren koca ise yaşamına son verdi. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, Köyceğiz İlçesi'nde bir şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 6 tabanca, 12 av tüfeği, tabanca ve av fişekleri ile şarjörler ele geçirildi. Şüpheli şahsa yasalara muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulandı ve adli işlemler başlatıldı.
Diyarbakır merkez ve kentin doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Kulp ilçesinde ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan ani su baskını, sel, ulaşımda aksamalar ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi anne, sınava girmek için evden çıktıktan sonra elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Anneanne ve dayı, bebeği kurtarmak için çaba gösterdi ancak başarılı olamadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'nin 21 Mart tarihinden itibaren işletilmeye başlanacağını duyurdu. Trenlerin her gün 6 sefer yapacağını belirten Uraloğlu, vatandaşların Ankara Elmadağ arasında konforlu yolculuk yapma şansı bulacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, demiryollarına yapılan yatırımlarla Türkiye'nin çehresinin değiştiğini ve vatandaşların demiryollarını tercih etmeye başladığını ifade etti.
Myanmar'ın eski lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin 15 yıl ev hapsinde kaldığı konutuna açık artırmada teklif gelmedi. Yetkililer, evin satışa çıkarılmasına rağmen hiçbir teklifin olmadığını açıkladı. Suu Çii'nin avukatları daha önce açık artırmaya itiraz etmişti.
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