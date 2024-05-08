Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiler - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiler

Afyonkarahisar\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto ettiler

Afyonkarahisar'da AKÜ ve AFSÜ öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Rektörler, Gazze'deki zulmü kınayarak ifade özgürlüğüne vurgu yaptı. Filistinlilere yönelik insani krizin derinleştiği vurgulandı ve İsrail'in durması veya durdurulması gerektiği belirtildi.

08.05.2024 13:43
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Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İmaret Camisi önünde buluşan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) akademisyen ve öğrencileri, ellerinde pankartlar ve dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar atarak Zafer Meydanı'na yürüdü.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı seslerini daha güçlü şekilde yükseltmek, demokratik tepkilerini ortaya koymak ve millet olarak tarihi misyona bağlılıklarını ifade etmek için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de yaşanan zulmün tüm insanlığın vicdanını kanatan bir vahşete dönüştüğünü vurgulayan Karakaş, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca hakkın ve adaletin savunucusu olmuş bir milletin evlatları olarak, bu zulme sessiz kalmamız mümkün değildir. Afyon Kocatepe Üniversitesi olarak, evrensel insani değerleri ve temel insan haklarını savunmanın sorumluluğunu taşımanın şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarındaki üniversitelerde süren haklı protestoları destekliyoruz. Bu süreçte ifade özgürlüğü çerçevesinde mağduriyet yaşayan tüm bilim insanlarına ve öğrencilere üniversitemiz kapılarının açık olduğunu beyan ediyoruz."

"İsrail derhal durmalı veya durdurulmalı"

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da Filistinlilerin, terör devleti İsrail'in uygulamalarından dolayı, beslenme, barınma ve sağlık alanında yüzleştikleri zorlukların artık kelimelerle tarif edilemeyecek kadar korkunç düzeye geldiğini ifade etti.

Gazze'de ve Batı Şeria'da doğrudan hastanelere, sağlık kurumlarına ve çalışanlarına yönelik saldırıların, her tür tıbbi malzeme temininin ve hasta nakillerinin engellenmesi gibi insanlık dışı tutumların, Filistinlilere yönelik insani krizin tarihte örneği nadir görülen bambaşka bir boyut kazanarak derinleşmesine sebep olduğunu anlatan Okumuş, şunları kaydetti:

"Bu savaş, iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, sevgi ile nefretin savaşı. Biz iyi, doğru ve sevginin yanındayız. Hangi renkten, dinden ve milletten olursa olsun hiçbir baba, sabi çocuğunun cenazesini kucağında taşımamalı, hiçbir anne gece bomba seslerinin bebeğini uyandırmaması için dua etmemeli, hiçbir sivilin özellikle gençlerin ve çocukların geleceğe dönük hayalleri elinden alınmamalı. Filistin'de yapılmamalı, olmamalı dediğimiz her şey en acımasız şekilde yapılıyor ve oluyor. Artık vicdanımız orada olanları kaldırmıyor. İsrail, derhal durmalı veya durdurulmalı."

Konuşmaların ardından öğrencilerden Furkan Altıntaş, "Ey Filistin" şiirini okudu.

Kaynak: AA

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