Afyonkarahisar'da Kamyonet Çarpışması: 6 Yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kamyonet Çarpışması: 6 Yaralı

21.07.2026 20:27
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Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Afyonkarahisar'da iki kamyonetin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

A.K. (74) idaresindeki 03 BN 149 plakalı kamyonet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde S.G'nin (32) kullandığı 03 AAG 038 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 03 AAG 038 plakalı kamyonetteki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Çocuk, Afyon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kamyonet Çarpışması: 6 Yaralı - Son Dakika

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