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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı: Kent Beyaz Örtüyle Kaplandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı: Kent Beyaz Örtüyle Kaplandı

Afyonkarahisar'da gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı sonucunda cadde ve sokaklarda kar birikintileri oluştu. Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparak ulaşımın aksamaması için mücadele etti. Emirdağ ilçesinde de kar yağışı etkili oldu ve ekipler ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmaları yaptı. Kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar\'da Kar Yağışı: Kent Beyaz Örtüyle Kaplandı
29.01.2024 - 22:59,
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AFYONKARAHİSAR'da gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışında kent beyaz örtüyle kaplandı.

Afyonkarahsiar'da gece başlayan ve aralıklarla süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda kar birikintisi oluştu. Belediye ekipleri tarafından meydan ve kaldırımlarda kar küremesi yapıldı. Yolların kapanmaması için belediye ile İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmet Müdürlüğü ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda, il özel idaresine bağlı ekiplerden 109 personel ve 100 araç görev aldı.

Emirdağ ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Ekipler ilçede ana yollarda ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için mücadele etti. Görevliler, sürücüleri zincir kullanımı konusunda uyardı. Kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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