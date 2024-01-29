Afyonkarahisar\'da Kar Yağışı: Kent Beyaz Örtüyle Kaplandı

AFYONKARAHİSAR'da gece başlayan ve aralıklarla süren kar yağışında kent beyaz örtüyle kaplandı.

Afyonkarahsiar'da gece başlayan ve aralıklarla süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda kar birikintisi oluştu. Belediye ekipleri tarafından meydan ve kaldırımlarda kar küremesi yapıldı. Yolların kapanmaması için belediye ile İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmet Müdürlüğü ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda, il özel idaresine bağlı ekiplerden 109 personel ve 100 araç görev aldı.

Emirdağ ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Ekipler ilçede ana yollarda ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaparak ulaşımın aksamaması için mücadele etti. Görevliler, sürücüleri zincir kullanımı konusunda uyardı. Kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. (DHA)