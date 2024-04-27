Afyonkarahisar'da kaybolan kedi bulundu, sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kaybolan kedi bulundu, sahibine teslim edildi

Afyonkarahisar\'da kaybolan kedi bulundu, sahibine teslim edildi

Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Mahallesi'nde bir hafta önce kaybolan kedi, veteriner hekim Meral Kaya tarafından bulundu. Kedinin sahibi olmadığını öğrenen Kaya, kedinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve kedi sahibine teslim edildi. Öte yandan, Afyonkarahisar'da Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 600 sporcu katılıyor ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, açılış konuşmasında gençlerin yeteneklerini sergilemeleri ve spora olan tutkularını pekiştirmeleri için bu şampiyonanın bir fırsat olduğunu belirtti.

27.04.2024 16:11
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Afyonkarahisar'da bir hafta önce kaybolan kedi bulundu.

Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta bulunan kedi, kontrol amacıyla veteriner hekim Meral Kaya'ya götürüldü.

Kedinin sahibinin olmadığını öğrenen Kaya, fotoğrafını Afyonkarahisar Veteriner Hekimler Odasının sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımın ardından kedi, sahibine teslim edildi.

Şampiyona başladı

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası başladı

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 600 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, açılış konuşmasında, "Bu şampiyona, gençlerimizin yeteneklerini sergilemeleri ve spora olan tutkularını pekiştirmeleri için bir fırsat sunuyor. Ülkemizin dört bir yanından gelen sporcuları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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