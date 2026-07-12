Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
R.Ü, (35) idaresindeki 39 AH 757 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Akören beldesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?