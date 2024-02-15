Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

15.02.2024 11:17
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "birden fazla kişiyi silahla tehdit" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.Ç. ile B.Ç'yi, Dişli beldesinde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Yakalama, Ceza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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