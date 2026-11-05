Afyonkarahisar'da köylerdeki silahlı saldırılarda 8 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da köylerdeki silahlı saldırılarda 8 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Afyonkarahisar'da köylerde düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Valilik, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kurumların koordineli çalıştığını, adli sürecin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü açıkladı.

Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlendi.

Yukarıtandır köyünde ise 2 kadın yaralı halde bulundu.

Hastaneye kaldırılan kadınlar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı halde bulunan başka bir kişinin ise tedavisi sürüyor.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Valilikten açıklama

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentte meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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