Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara seyir yasağı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara seyir yasağı

Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi için 14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara 47 saatlik seyir yasağı getirildi. Bayram ve yaz tatili dönemine denk gelen bu tarihlerde turizm bölgelerine gidecek olan vatandaşların taşıt trafiği yoğunlaşacağı için tedbirler alınmıştır. Kamyon, çekici ve tankerlerin Antalya ve İzmir istikametindeki kara yollarında 47 saat süreyle seyirlerine izin verilmeyecektir. Ancak, yaş sebze, meyve, süt ürünleri, ilaç, tıbbi malzeme gibi bozulabilir ve dondurulabilir gıdaları taşıyan araçlar ile posta, süreli yayın, kurbanlık ve akaryakıt taşıyan araçlar belirli şartlar altında seyirlerine devam edebilecektir.

13.06.2024 19:47
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Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun etkilerinin en aza indirilmesi için14-16 Haziran tarihlerinde ağır tonajlı araçlara 47 saatlik seyir yasağı getirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde turizm bölgelerine gidebileceği için taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşacağı kaydedildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla birtakım tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin Antalya ve İzmir istikametinde D-650 ile D-300 kara yollarının Afyonkarahisar kesimindeki seyirlerine 47 saat süreyle izin verilmeyeceği belirtildi.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir ve dondurulabilir gıdalar ile canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahları kullanabileceği ifade edilen açıklamada, zorunluluk hallerinde ise bu araçların ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara seyir yasağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara seyir yasağı - Son Dakika
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