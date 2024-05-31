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Afyonkarahisar'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

AFYONKARAHİSAR - meteorolojinin uyarıları sonrası Afyonkarahisar'da beklenen yağmur yağışı akşam saatlerinde başladı. Yağış birçok bölgede etkili olurken hayat olumsuz etkiledi.

Kentte, gök gürültülü sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Yağışkent merkeziyle birlikte birçok ilçede hayat olumsuz etkiledi. Yağış en fazla trafiği etkilerken oluşan su birikintilerinden dolayı sürücüler başta olmak üzere yayalar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Kentte yağışla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı. Yağış sonrası kuvvetli rüzgarda kente etkili oldu.