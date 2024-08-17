Afyonkarahisar\'da Marmara Depremi fotoğraf sergisi açıldı

Güncel

Afyonkarahisar'da 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremiyle ilgili fotoğraf sergisi açıldı.

Zafer Meydanı'ndaki sergi ve stantlar, AFAD İl Müdürlüğü, AKUT, ANDA ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İl Temsilciliğince açıldı.

Sergiyi gezenler, yetkililerden bilgi aldı.

İMO İl Temsilcisi Bayram Sinan Millik, gazetecilere, tarihin en büyük afetlerinden biri olan Marmara Depreminin üzerinden çeyrek asır geçtiğini belirtti.

Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremim başta Marmara bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini aktaran Millik, "Depremin 25. yılında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz."ifadesini kullandı.