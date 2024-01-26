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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 6 kişi yaralandı. İlk kaza Dinar ilçesinde Karabedir köyü yakınlarında meydana geldi ve 3 kişi yaralandı. İkinci kaza ise Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolu Ahmet Necdet Sezer Kavşağı'nda gerçekleşti ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar\'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
26.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:14
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

H.A, (33) idaresindeki 03 DZ 038 plakalı kamyonet, Dinar ilçesinde Karabedir köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki H.E. (26) ile M.A. (42) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolu Ahmet Necdet Sezer Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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