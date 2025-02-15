Afyonkarahisar\'da Milletvekili ve İl Başkanının Olduğu Kazada 6 Kişi Yaralandı

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AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi kavşağında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüste bulunan Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Sandıklı'daki programından dönerken kazanın yaşandığı bildirildi.