Afyonkarahisar'da otomobil arazözle çarpıştı, sürücü öldü 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobil ile arazözün çarpışması sonucu sürücü İsmail D. kaza yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Rabia D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobil ile arazözün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İsmail D. idaresindeki 03 AHY 044 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolunda M.K.'nin kullandığı 26 RD 307 plakalı arazözle çarpıştı.
Kazada, sürücü İsmail D. kaza yerinde yaşamını yitirdi, otomobildeki Rabia D. ile devrilen arazözdeki 4 orman işçisi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rabia D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözün Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangından dönüş yaptığı bildirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan sürücü İsmail D'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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