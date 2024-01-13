13:01 •
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar•
12:01 •
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi•
Afyonkarahisar'da otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
T.A, (19) idaresindeki 45 ZA 1800 plakalı otomobil, Kanlıca Mahallesi'nde önüne çıkan köpeğe vurmamak için kaldırıma çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki M.F.K, (19) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da otomobil kaldırıma çarptı: 2 yaralı - Son Dakika