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Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi

Afyonkarahisar\'da polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Susuz beldesi Kavşağı'ndaki uygulama noktasında trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, 210 aracın kontrolünün yapıldığı ve evrak kontrolünün yanı sıra sürücü ve yolcularda emniyet kemeri takılması ile genel trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

03.02.2024 14:07
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Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekipleri, trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar - Ankara kara yolu Susuz beldesi Kavşağı'ndaki uygulama noktasında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulamada, evrak kontrolünün yanı sıra sürücü ve yolcularda emniyet kemeri takılması ile genel trafik güvenliği konularında bilgilendirmede bulundu.

Denetimde, 210 aracın kontrolünün yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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