Afyonkarahisar\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 8 şüpheliye yasal işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpapaşa ilçesinde ruhsatsız silahla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerin, Boyalı ile Kayadibi köyünde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 8 ruhsatsız silah, 5 bıçak,10 fişek ve 45 kartuş ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 8 şüpheliye yasal işlem uygulandı.
