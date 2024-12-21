Afyonkarahisar\'da Sahte İçki Operasyonu

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Afyonkarahisar'da sahte içki satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultandağı ve Dinar ilçesinde R.S, H.P. ile N.K'nin evlerinde sahte içki imal edip, sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, 18 litre etil alkol, 14 litre kaçak içki, 5 şişe sahte alkol, 10 alkol kiti, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 76 mermi, 3 dedektör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.