Afyonkarahisar'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Afyonkarahisar\'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Afyonkarahisar'da sahte zeytinyağı ürettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte zeytinyağı satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

25.02.2024 14:13  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da sahte zeytinyağı üreterek piyasa sürdüğü iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye soktukları pamuk ve soya yağlarının içerisine aromayla renklendirici katarak üretilen sahte zeytinyağı satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Afyonkarahisar- Ankara kara yolunda durdurulan bir araçta, yapılan aramada 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Ankara, Suç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 15:41:02. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement