Afyonkarahisar\'da Tarihi Eser Operasyonu: 3 Gözaltı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan F.E'nin ilçeye getireceği tarihi eser niteliği taşıyan sikkeyi satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Gazlıgöl beldesindeki bir tesiste F.E. R.A. ile A.K'yi yakaladı.

Masadaki çantadan, 130 sikke ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliye adli işlem uyguladı, sikkeler Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.