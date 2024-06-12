Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi. Otelin çatısında ve bazı bölümlerinde hasar meydana geldiği belirtilirken, hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Otelin yönetim kurulu başkanı, otelin faaliyetlerine 1-1,5 ay içinde yeniden başlayacaklarını ifade etti.

12.06.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangında, 6 kişi dumandan etkilendi.

Afyonkarahisar- İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenmeleri üzerine hastaneye başvuran 5'i personel 6 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle söndürdü.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, olay yerinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Gündoğdu, AA muhabirine, çatıdaki soğutma çalışmalarının tamamlandığını, hasar tespit çalışmalarının başladığını söyledi.

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığının tahmin edildiğini aktaran Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Yangının kesin sebebi ise itfaiye ekiplerinin raporundan sonra belli olacak. Binanın çatısı, otelin 3'üncü katındaki 70 oda, restoran ve mutfak kısımlarında zarar oluştu. Hasar tespit çalışmaları hemen başladı. Sigorta firması personeli çalışıyor. 20 milyon liranın üzerinde zararımız olduğunu tahmin ediyoruz."

Gündoğdu, kendilerine destek olan Vali Yiğitbaşı ve il protokolüne teşekkür ederek, otelin faaliyetlerine 1-1,5 ay içinde yeniden başlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

İtfaiye, İzmir, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes’e dudak uçuklatan bonservis İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes'e dudak uçuklatan bonservis
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:25:39. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement