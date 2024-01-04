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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı. İki ayrı kaza sonucunda toplamda 7 kişi yaralanırken, yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar\'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
04.01.2024 - 10:29,
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

B.N, (38) idaresindeki 03 ADR 917 plakalı otomobil, Erkmen beldesi Fatih Caddesi'nde O.A'nın (49) kullandığı 03 EY 876 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Ö.A. (43) ile B.N. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

K.K.Ç. (16) idaresindeki motosiklet, Sahipata Mahallesi'nde yolda yürüyen H.K'ye (14) çarptı.

Kazada yaralanan sürücü K.K.Ç, H.K. ile motosikletteki Y.E.A. (17) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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