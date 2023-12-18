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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar\'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
18.12.2023 - 11:41,
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

A.T. idaresindeki 03 ACY 860 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Ekinhisar köyü kavşağında H.H.Ö. yönetimindeki 20 F 3016 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, araç sürücüleri ile 03 ACY 860 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Ö. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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