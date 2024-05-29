Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencileri Köy Okulları İçin Kitap Bağışı Projesi Düzenliyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencileri Köy Okulları İçin Kitap Bağışı Projesi Düzenliyor

Afyonkarahisar\'da Üniversite Öğrencileri Köy Okulları İçin Kitap Bağışı Projesi Düzenliyor

Afyonkarahisar'da bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Genç Kızılay Topluluğu'ndaki üniversite öğrencileri, kütüphanesi bulunmayan köy okulları için kitap bağışı projesi başlattı. Proje kapsamında öğrenciler, 31 Mayıs tarihine kadar köy okulları için kitap bağışı kabul edecek. AKÜ Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Tufan Akbulut, bu projenin çocukların eğitimine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ve kitapların çocukların hayatında yeni kapılar açacağının farkında olduklarını belirtti.

29.05.2024 12:27
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Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, kütüphanesi bulunmayan köy okulları için kitap bağışı projesi düzenledi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Genç Kızılay Topluluğu'ndaki üniversite öğrencileri, köy okullarında kütüphane kurmak için kitap toplamaya başladı.

Proje kapsamında üniversite öğrencileri, 31 Mayıs'a kadar köy okulları için kitap bağışı kabul ediyor.

AKÜ Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Tufan Akbulut, "Bu projeyle öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kitapların çocuklarımızın hayatında açacağı kapıların farkındayız ve bu nedenle bu tür projeleri sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kulandı.

Kaynak: AA

Kızılay, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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