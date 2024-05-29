Afyonkarahisar\'da Üniversite Öğrencileri Köy Okulları İçin Kitap Bağışı Projesi Düzenliyor

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Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, kütüphanesi bulunmayan köy okulları için kitap bağışı projesi düzenledi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Genç Kızılay Topluluğu'ndaki üniversite öğrencileri, köy okullarında kütüphane kurmak için kitap toplamaya başladı.

Proje kapsamında üniversite öğrencileri, 31 Mayıs'a kadar köy okulları için kitap bağışı kabul ediyor.

AKÜ Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Tufan Akbulut, "Bu projeyle öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kitapların çocuklarımızın hayatında açacağı kapıların farkındayız ve bu nedenle bu tür projeleri sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kulandı.