Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Ele Geçirilen Otomobildeki 2 Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da içinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir yolunda şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 4 bin 259 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ekipler, otomobildeki M.C.K. ile S.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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