Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen aracı İzmir yolunda durduran ekipler, 842 sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ş.G'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele sürüyor
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde izinsiz seyahat eden yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu K.A.H'ının izinsiz seyahat ettiğini belirledi.
Ekipler, ilgili firmaya para cezası kesti.
K.A.H'ın ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.
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Bitlis'in Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, Ramazan fitresi ya da diğer adıyla fıtır sadakası hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şengül, fitre sadakasının Ramazan ayına özel bir ibadet olduğunu ve her Müslümanın farz olduğunu belirtti. Ayrıca, fıtır sadakasını kimlerin verebileceği konusunda da açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Artvin Valiliği, Adliye Sarayı ve Artvin Barosu'nu ziyaret ederek, kentteki projeler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, hükümlülerin ürettikleri eşyaların satıldığı İşyurtları Satış Mağazası'nı da inceledi ve esnafı ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Kemalpaşa'daki bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda çıkan yangına dair incelemelerde bulundu. Yangın, saat 10.30 sıralarında başladı ve alevler tüm binayı kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, depoda bulunan kimyasal maddelerin yanması çalışmaları güçleştirdi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınsa da söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iftar sonrası odasında hareketsiz bir şekilde bulunan 29 yaşındaki Musa Alkışçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen genç, cenaze namazının ardından defnedildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de yaptığı konuşmada, partinin hızla büyüdüğünü ve 31 Mart yerel seçimlerinde iktidar olacaklarını belirtti. Erbakan, ayrıca partinin üye sayısının 6 ayda yüzde 85 büyüdüğünü ve 2028'de iktidara taşıyacaklarını söyledi.
Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER) tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. Yalova Merkez Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrasında İsrail protesto edildi ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
Çorum'da iki çocuk babası olan Emre Kolçak, boşanma aşamasındaki eşi Merve Kolçak'ı tartışma sonucu tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emre Kolçak olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Merve Kolçak ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil apartmanın bahçesine daldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve bahçe duvarında hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 'Kasten öldürme, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma ve ruhsatsız silah taşıma' suçlarından aranan B.K. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Şahsın aynı zamanda kasten öldürme olayına karıştığı da iddia edildi.
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