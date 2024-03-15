Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bitlis'te Müftü, Ramazan Fitresi Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Bitlis'in Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, Ramazan fitresi ya da diğer adıyla fıtır sadakası hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Şengül, fitre sadakasının Ramazan ayına özel bir ibadet olduğunu ve her Müslümanın farz olduğunu belirtti. Ayrıca, fıtır sadakasını kimlerin verebileceği konusunda da açıklamalarda bulundu.