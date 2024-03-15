Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar\'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir yolunda durdurulan araçta 842 sentetik hap ele geçirildi ve Ş.G. gözaltına alındı. Ş.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

15.03.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen aracı İzmir yolunda durduran ekipler, 842 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ş.G'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele sürüyor

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde izinsiz seyahat eden yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar - İzmir kara yolunda durdurduğu yolcu otobüsünde yabancı uyruklu K.A.H'ının izinsiz seyahat ettiğini belirledi.

Ekipler, ilgili firmaya para cezası kesti.

K.A.H'ın ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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