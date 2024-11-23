Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonları

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K'nin Sultandağı ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, S.K'nin kullandığı aracı Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesi yakınlarında durdurdu.

Araçta ve şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Şüpheli S.K, hakkında adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı 51 elektronik sigara ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde gümrük kaçağı elektronik sigara satışı yaptığı öne sürülen şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.M.G'nin Çobanlar ilçesinde gümrük kaçağı elektronik sigara satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yakaladığı şüphelinin üzerinde ve adresinde yaptığı aramada, gümrük kaçağı 51 elektronik sigara ele geçirdi.

M.M.G'ye adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hakkında 14 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Ç'yi Bolvadin ilçe merkezinde yakaladı.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu da ele geçirilen hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.