Afyonkarahisar\'da yeni eğitim yılı törenle başladı, Vali Aktaş ilk zili çaldı

Afyonkarahisar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören Erkmen TOKİ Nurullah Oymak İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

İlk tören Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenlerin katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra ise Erkmen TOKİ Nurullah Oymak İlkokulu'nda resmi tören yapıldı.

Burada konuşan Vali Naci Aktaş, "Sizlerden beklentimiz, merak etmekten, sorgulamaktan ve öğrenmekten vazgeçmemenizdir. Derslerinizdeki başarı elbette önemlidir, ancak dürüst, çalışkan, ülkesini ve milletini seven, yaşadığı topluma karşı sorumluluk duyan bireyler olarak yetişmeniz bizim için çok daha kıymetlidir." dedi.

Törende AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Aytınkaynak da birer konuşma yaptı.

Vali Aktaş, burada öğrencilerle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

Törenin ardından sınıfları ziyaret eden Vali Aktaş ve protokol üyeleri, özellikle birinci sınıf öğrencileriyle renkli anlar yaşadı.