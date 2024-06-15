Afyonkarahisar'da Yetim Çocuklar Vakfı ile İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da Yetim Çocuklar Vakfı ile İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım

Afyonkarahisar'da babasını küçük yaşta kaybeden iş insanı Mehmet Ülkü, Yetim Çocuklar Vakfı'nı kurarak yaklaşık 150 yetim ve öksüz çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor. Vakıf, nakdi ve gıda, giyim yardımlarıyla çocukların mutluluğuna katkı sağlarken, düzenledikleri etkinliklerle de ailelerin yüzünü güldürüyor. Ülkü, her çocuğun babasız olduğu için üzülmesine gönlünün el vermediğini belirterek, vakıf olarak şehirdeki tüm ihtiyaç sahibi öksüz ve yetim çocukların yanında yer almayı hedeflediklerini ifade etti.

15.06.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da küçük yaşlarda babasını kaybeden iş insanı Mehmet Ülkü, hayalini kurduğu Yetim Çocuklar Vakfı ile ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 yetim ve öksüz çocuğun yüzünü güldürüyor.

Evli ve 2 çocuk sahibi 38 yaşındaki Ülkü'nün ismini taşıyan babası Mehmet Ülkü, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Henüz 10 yaşında yetim kalan Ülkü, yaşadığı zorluklar nedeniyle ilerleyen yaşlarda yetim ve öksüz çocuklarla ilgilenmeye karar verdi.

Ülkü öncülüğünde, 8 ay önce kurulan Yetim Çocuklar Vakfı, hayırseverlerin bağışlarıyla Afyonkarahisar'da yaklaşık 150 yetim ve öksüz çocuğun ihtiyacını karşılıyor.

Nakdi desteğin yanı sıra gıda, giyim yardımında bulunan Ülkü, belirli günlerde düzenledikleri piknik ve eğlencelerle çocuklar ile ailelerin mutlu olmalarına katkı sağlıyor.

Çocuklara bayramlık hediye eden Ülkü, AA muhabirine, yetim büyüdüğü için görevinin ne kadar ağır olduğunu bildiğini söyledi.

Kurdukları vakıfla büyük bir aile olduklarını vurgulayan Ülkü, "500'e yakın gönüllü üyemiz var. Her gün araştırma yapıyoruz. Hedefimiz, şehrimizdeki ihtiyaç sahibi bütün öksüz ve yetim çocukların yanında yer almak. Afyonkarahisar'da çalınmadık kapı ve ihtiyaç sahibi kimse bırakmayana kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Ülkü, hiçbir çocuğun babasız olduğu için üzülmesine gönlünün el vermediğini, onların mutluluğu için gayret gösterdiklerini belirterek, "Babam hayatta olsaydı acaba bu hissiyatım olur muydu? Böyle bir hayal kurarmıydım, onu bilmiyorum. Belki bu da bir takdir. İnsan yaşına bakmaksızın çocuk da olsa, yaşlı da olsa hayatın her anında babası yoksa mutlaka eksikliğini yaşıyor. Allah, herkesin annesini, babasını başından eksik etmesin. Evlatlar da anne ve babalarının kıymetini bilmeli." ifadesini kullandı.

"Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak bambaşka bir duygu"

Vakıftan önce de yetim ve öksüz çocukların ailelerine desteklerde bulunduğuna değinen Ülkü, vakıfla bu durumun daha kalıcı hale dönüştüğünü dile getirdi.

Hayalini gerçekleştirdiği vakıfla daha çok şeyler yapmak istediklerini anlatan Ülkü, "Çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak bambaşka bir duygu. Vakıf hizmetlerinde tarif edilmez haz ve mutluluk yaşıyorum. Allah, herkesin böyle hayır yolunda hayallerini gerçekleştirsin inşallah." dedi.

Kaynak: AA

Çocuk, Vakıf, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Yetim Çocuklar Vakfı ile İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:35:28. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Yetim Çocuklar Vakfı ile İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement