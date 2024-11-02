Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar - İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında sürücüleri henüz belirlenemeyen 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 18 kişi ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 18 Yaralı - Son Dakika
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