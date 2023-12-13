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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 4 otomobil ve 1 motosiklette maddi hasar - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 4 otomobil ve 1 motosiklette maddi hasar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 otomobil ve 1 motosiklette maddi hasar meydana geldi. Kazada, bir otomobilin manevra yapması sonucu diğer araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 4 otomobil ve 1 motosiklette maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araç sahipleri şikayetçi oldu.

13.12.2023 - 10:16,
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2) ZİNCİRLEME KAZADA 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 otomobil ve 1 motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Kaza, dün saat 19.30 sularında İstasyon Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Bekir Ö. yönetimindeki 03 DK 275 plakalı otomobil, caddeden yan sokağa dönen plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen başka bir otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir alışveriş merkezi önünde park halindeki 03 L 0267 plakalı otomobile çarptı. 03 L 0267 plakalı otomobil önünde park halindeki 48 ES 211 plakalı otomobile, o da önünde duran 03 DK 984 plakalı motosiklet ile 06 DHL 577 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası 4 otomobil ve 1 motosiklette maddi hasar meydana geldi. Araç sahiplerinin şikayetçi olduğu kazada otomobil sürücüsü Bekir Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araçlar çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Afyonkarahisar\'da zincirleme kaza: 4 otomobil ve 1 motosiklette maddi hasar
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 4 otomobil ve 1 motosiklette maddi hasar - Son Dakika
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